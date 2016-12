Daniel Radcliffe n'a presque pas touché à ses cachets de Harry Potter

06-10-2016 | 11h56

Daniel Radcliffe apprécie la sécurité que lui permet son argent mais reste sérieux. L'acteur de 27 ans a révélé dans une nouvelle interview avoir à peine entamé sa fameuse fortune de 84,8 millions d'euros (125 millions CAN), la somme qu'il a touchée pour le tournage d'Harry Potter.

Daniel Radcliffe avait été aperçu pour la dernière fois dans le rôle du jeune sorcier à l'occasion du dernier film de la franchise, Harry Potter et les reliques de la mort- partie 2, sorti en 2011. Tandis qu'il apprécie avoir la sécurité de ne pas se soucier des problèmes d'argent, il avoue ne pas faire grand chose avec.

«Je ne fais vraiment pas grand chose avec mon argent, a confié l'acteur lors d'une interview avec The Daily Telegraph. J'en suis très reconnaissant, car avoir de l'argent signifie ne pas avoir à se soucier de ces problèmes, ce qui est une liberté très agréable à avoir. Cela me donne aussi de grandes libertés quant à ma carrière professionnelle. »

L'argent n'étant pas une source d'inquiétude pour le jeune acteur, il a, suite à sa carrière dans Harry Potter, évité de s'enliser sur le chemin des mégaproductions et à la place, s'est concentré sur de plus petits rôles, comme celui qu'il a interprété dans la comédie absurde Swiss Army Man, sortie en 2016, dans laquelle il incarne un mort nommé Manny.

« Pour toutes les personnes qui ont suivi ma carrière, je veux leur donner quelque chose qui peut les intéresser, plutôt que de gagner plein d'argent en faisant des films sans intérêt pour le reste de ma vie, » a-t-il expliqué au journal.

Ses succès lui ont permis de grandir, et l'acteur est content de la carrière qu'il a choisie et confie qu'il entend bien continuer. Il espère même mourir en exerçant son métier. «Je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie si je ne me rendais pas régulièrement sur les plateaux de tournage. Je deviendrais fou. Je suis l'un des rares chanceux à aimer mon métier», a-t-il affirmé en souriant.

Et quand il a été interrogé sur la façon dont il souhaiterait mourir, la vedette du film Imperium a répondu, impassible: «Idéalement sur un plateau de tournage. Je veux ruiner la journée de quelqu'un. Je veux qu'ils se disent: "Dan vient de mourir face à la caméra, il nous faut son double".»