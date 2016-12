Télévision: les 15 acteurs les mieux payés au monde

26-09-2016 | 11h16

La revue Forbes a dévoilé son top 15 des acteurs les mieux payés du petit écran.

Les quatre premières positions sont occupées par les têtes d'affiches de la populaire comédie The Big Bang Theory. En effet, Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg et Kunal Nayyar ont obtenu plus de 20 millions de dollars chacun au cours de la dernière année.

Le seul autre homme de 20 millions est Mark Harmon de l'émission NCIS. Son collègue Michael Weatherly se trouve quant à lui au 13e rang.

Les acteurs vedettes de la série humoristique Modern Family, Ty Burrell, Ed O'Neill, Eric Stonestreet et Jesse Tyler Ferguson apparaissent aussi dans le Top 15. À eux 4, ils ont amassé 47 millions.

Nathan Fillion (Castle), David Duchovny (The X-Files), Kevin Spacey (House of Cards), Ray Romano (Vinyl) et Justin Chambers (Grey's Anatomy) complètent le palmarès.