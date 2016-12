La BBC devra révéler le salaire de ses vedettes

Jacques Klopp et Edouard Guihaire 15-09-2016 | 14h20

La nouvelle «Charte royale» de la BBC a été présentée devant le Parlement par la ministre de la Culture et des Médias, Karen Bradley, et vise à donner au plus grand groupe audiovisuel public du monde un cap pour les onze prochaines années.

«La BBC est l'une des plus belles réussites du pays et l'un de ses plus précieux trésors. Ces réformes garantiront qu'elle puisse continuer à être aimée ici et à l'étranger», a déclaré Mme Bradley.

Selon le projet, toutes les stars payées plus de 150 000 livres (260 000 $ CAN) par an devraient voir leurs rémunérations rendues publiques. Plus de cent présentateurs et vedettes du petit écran seraient concernés, malgré les réticences de la BBC.

La BBC craint en effet que cela ne réveille l'appétit de la concurrence qui verse généralement des salaires plus élevés. Mais le gouvernement insiste sur l'impératif de transparence.

«Rendre la BBC plus transparente permettra de contribuer à faire des économies qui pourront alors être investies dans des programmes encore meilleurs», a expliqué Karen Bradley.

Engagée depuis 2010 dans un plan d'économies de 700 millions de livres, la BBC doit en effet faire face à l'érosion de sa principale source de revenus: la redevance annuelle de 145,50 livres (253 $ CAN), payée par tous les foyers britanniques possédant un téléviseur et qui représente 3,7 milliards de livres par an (6,43 G$ CAN).

Illustration de cette BBC qui doit se serrer la ceinture, la chaîne a dû se séparer du «meilleur pâtissier», une émission culinaire réunissant jusqu'à 15 millions de téléspectateurs devant le petit écran, devenue une institution au Royaume-Uni dont l'appétit pour tout ce qui touche à la cuisine, aux casseroles et aux grands chefs semble insatiable.

Faire plus avec moins

La BBC aurait bien aimé garder son fleuron. Mais la société de production a estimé que le groupe public, en offrant dix millions de livres par an selon la presse, était loin du compte et elle a préféré l'offre de la chaîne privée Channel 4, deux fois et demie supérieure.

La BBC, qui a supprimé des milliers d'emplois ces dernières années, ne pouvait renchérir, sous pression aussi du gouvernement qui le somme de privilégier la qualité à l'audimat.

L'annonce, lundi, selon laquelle The Great British Bake Off allait changer de fréquence a créé un tel choc qu'elle a éclipsé dans les médias le retrait de la vie politique de David Cameron. Même le prince William s'est joint au cortège des endeuillés : «vous devez être désespérés», a-t-il lancé à de jeunes Britanniques mercredi à l'occasion d'une visite dans un club de loisirs.

«On demande à la BBC de faire plus avec moins», a déploré de son côté Lorraine Heggessey, ancienne responsable de BBC One, la principale chaîne du groupe, dans le Daily Mirror.

La réforme de la BBC prévoit par ailleurs la suppression du BBC Trust, remplacé par un nouveau conseil d'administration pour gérer les questions et les problèmes au jour le jour.

Pour la première fois en 94 ans d'existence, la BBC devrait en outre être supervisée par un régulateur externe, l'organisme indépendant de contrôle des médias Ofcom.

La présidente du groupe, Rona Fairhead, a déjà annoncé cette semaine que la réforme, qui doit entrer en application début 2017 après un débat parlementaire, se fera sans elle.

Nommée en octobre 2014 à la tête du BBC Trust, elle avait reçu l'assurance de David Cameron de conserver ses fonctions au sein du futur conseil d'administration. Mais le nouveau chef du gouvernement britannique, Mme Theresa May, a décidé de mettre en place un processus de sélection auquel elle a choisi de ne pas prendre part.