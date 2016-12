Télévision: les 10 actrices les mieux payées au monde

15-09-2016 | 01h05

L'américano-colombienne Sofia Vergara, star de la sitcom Modern Family, reste pour la cinquième année d'affilée l'actrice de télévision la mieux payée du monde, avec 43 millions de dollars empochés l'an dernier, selon un classement du magazine Forbes.

Si le rôle de Sofia Vergara dans la série comique ont fait d'elle l'une des célébrités les plus populaires au monde, ce sont surtout les contrats publicitaires et de licences, notamment pour un shampoing anti-pelliculaire, qui l'ont propulsée au sommet du classement.

La comédienne de 44 ans -qui a gagné plus d'argent que toute star masculine du petit écran- est suivie par Kaley Cuoco, 30 ans, interprète de Penny dans une autre sitcom, The Big Bang Theory: elle a gagné 24,5 millions de dollars sur les douze mois clôturés en juin. Soit presque deux fois moins que Sofia Vergara.

Mindy Kaling, 37 ans, vedette de la série comique The Mindy Project, a bondi de la huitième à la troisième place, gagnant 15 millions de dollars.

Ellen Pompeo (Grey's Anatomy) et Mariska Hargitay (New York Unité Spéciale) sont quatrièmes ex aequo avec des revenus de 14,5 millions de dollars.

Kerry Washington (Scandal) suit avec 13,5 millions, puis la canadienne Stana Katic, vedette de The Castle (12 millions).

La star de Bollywood Priyanka Chopra, qui incarne une agent de la police fédérale (FBI) dans la série criminelle Quantico, entre pour la première fois dans le top dix, s'insérant à la huitième place avec 11 millions de dollars.

Star de la saga The Good wife, Julianna Margulies est neuvième (10,5 millions).

Julie Bowen, qui joue au côté de Sofia Vergara dans Modern Family, ferme le top dix avec 10 millions.

«Au total, les quinze vedettes de télévision les mieux payées ont engrangé conjointement 208,5 millions entre juin 2015 et juin 2016, soit 43,5 millions de plus qu'un an auparavant», souligne Forbes.

Côté cinéma, les dix actrices les mieux payées du monde ont collectivement gagné 205 millions de dollars sur les douze mois précédant le 1er juin, toujours d'après Forbes, avec en tête Jennifer Lawrence (46 millions).

Chez les acteurs du grand écran, c'est Dwayne Johnson qui mène le classement et les 10 premiers ont empoché collectivement 456,5 millions de dollars. C'est plus de deux fois et demi plus que leurs consoeurs, d'où un débat brûlant à Hollywood sur l'écart de paie homme-femme.

La liste des acteurs de télévision les mieux payés du monde sera publiée par Forbes la semaine prochaine.