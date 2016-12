Weight Watchers: l'investissement d'Oprah perd du poids

15-09-2016 | 00h48

Depuis qu'Oprah Winfrey a mis la main sur 10 % des actions de Weight Watchers, la compagnie spécialisée dans les diètes, la diva a vu son investissement fondre littéralement, soit de plus de 117 millions $ US.

Les actions se sont effondrées de 66 % depuis leur pic, atteint en novembre 2015, qui avait suivi la vague d'enthousiasme qu'avait suscité l'arrivée d'Oprah dans l'entreprise. Durant la même période, la valeur de la compagnie a chuté de 1,2 milliard $ US.

Mardi, l'action a perdu un autre 68 cents US, soit 6,6 %, à 9,68 $ US, après que Weight Watchers a annoncé qu'elle remplace son PDG. Le titre remontait toutefois quelque peu mercredi matin.

Bref, les choses ne se sont pas passées comme l'espéraient les investisseurs, peut-être un peu trop enthousiasmés par l'arrivée de la reine des ondes dans l'entreprise, il y a moins d'un an.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise au cours du deuxième trimestre reste cependant stable (309 millions $ US), et le bénéfice est en hausse de 9,3 %. Mais la compagnie a perdu 10,8 millions $ US au premier trimestre.

Oprah Winfrey a donc décidé de prendre les choses en main et de se mêler directement de la gestion de Weight Watchers. Lundi, la société a déclaré qu'elle remplacera son PDG depuis trois ans, James Chambers, à compter du 30 septembre.