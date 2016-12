Tyga: sa Ferrari saisie pendant qu'il magasine une Bentley

31-08-2016 | 10h28

Tyga est souvent vu au volant de sa Ferrari rouge. Enfin, était. Car selon TMZ.com, le rappeur se serait fait retirer son bolide par les huissiers mardi, alors qu'il était avec sa petite amie Kylie Jenner en train de regarder des Bentley chez un vendeur à Calabasas, en Californie.

Un huissier serait, selon le site, simplement entré dans la voiture à l'aide d'un double des clés, et s'en serait emparé. La raison? Tyga a semble-t-il oublié de payer quelques loyers. Du coup, le couple a dû appeler un ami pour rentrer.

En 2016, les rumeurs rapportaient qu'il avait également perdu un SUV et une Bentley Mulsanne, ainsi qu'une Lamborghini Aventador en 2013. Il avait à l'époque démenti, en s'adressant directement à TMZ via Twitter. « J'ai vendu ma lambo aventador & ma Bentley mulsanne il y a un an. J'ai une hurracan (sic) Rolls Royce et une Ferrari, bien essayé. Vous aimez trop vous occuper de mes poches », avait-il alors écrit.

La nouvelle intervient alors que le rappeur vient tout juste de rétablir sa situation avec Gholamreza Rezai. Un mandat d'arrêt avait été émis au mois août par un juge de Los Angeles. Tyga lui devait en effet pas moins de 480 000 dollars d'arriérés de loyers et de pénalités, liées à une maison de Malibu qu'il lui avait louée en 2011.

Ce même mois, Tyga a offert à Kylie Jenner une Mercedes Maybach customisée d'une valeur de 189 000 dollars pour son anniversaire.