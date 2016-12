Les 10 actrices les mieux payées au monde

24-08-2016 | 13h12

Jennifer Lawrence reste comme l'an dernier l'actrice la mieux payée du monde avec 46 millions de dollars de revenus, suivie par Melissa McCarthy, d'après un classement du magazine Forbes publié mardi.

La comédienne américaine doit sa première place à sa part de gains provenant du dernier Hunger Games, dont elle est la vedette. Le dernier épisode de la saga post-apocalyptique à succès a récolté 654,3 millions de dollars.

La superstar de 26 ans a aussi perçu une avance confortable sur les ventes de billets d'un de ses prochains films, Passengers.

La plus jeune comédienne du top 10 de Forbes se maintient en tête du classement malgré une baisse de 11,5 % de ses revenus sur un an.

Paradoxalement vu sa réussite financière, Lawrence, oscarisée en 2013 pour Le bon côté des choses, est aussi devenue la plus vocale défenseure de l'égalité des salaires hommes-femmes à Hollywood: l'acteur le mieux payé du monde, Robert Downey Junior, gagnait près de deux fois plus (80 millions) dans le classement de Forbes en 2015.

Avec 33 millions de dollars de revenus, la reine des comédies Melissa McCarthy confirme qu'elle est une valeur sure d'Hollywood, notamment grâce à des «émoluments à huit chiffres» selon Forbes perçus pour la nouvelle mouture au féminin de S.O.S. Fantômes, qui a pourtant fait patate.

La très populaire actrice de 45 ans aux formes généreuses a également lancé une ligne de vêtements, poursuit le magazine des affaires.

Scarlett Johansson est poussée à la troisième place par McCarthy et a empoché 25 millions de dollars sur l'année écoulée d'après Forbes, grâce à 17,5 millions de dollars qu'elle aurait reçus pour son rôle dans Ghost in the Shell, sans parler de celui de Black Widow dans les blockbusters Avengers ou Capitaine America. À 31 ans, elle est aussi l'un des visages de la marque de prêt-à-porter de luxe Dolce et Gabbana.

Jennifer Aniston, 47 ans, a accumulé 21 millions de dollars de recettes en un an grâce à ses prestations dans La fête des mères et Office Christmas Party, mais c'est surtout ses contrats publicitaires qui forment le gros de ses revenus, notamment pour la compagnie Emirates ou les cosmétiques Aveeno.

C'est une star chinoise de 34 ans, Fan Bingbing, qui s'inscrit en cinquième position, à 17 millions de dollars. Elle est apparue dans X-Men: jours d'un avenir passé et prête son visage aux marques Chopard et L'Oréal.

Suivent Charlize Theron (16,5 millions de dollars), Amy Adams (13,5 millions), Julia Roberts (12 millions), Mila Kunis (11 millions) et la vedette de Bollywood Deepika Padukone (10 millions).