Sleep Country met la main sur Endy

Agence QMI 30-11-2018 | 11h45

TORONTO - Le détaillant de matelas Sleep Country Canada a annoncé vendredi l'acquisition de son concurrent Endy, une entreprise qui fabrique des matelas livrés par boîte depuis 2015.

La transaction atteint près de 89 millions $.

«Outre les offres existantes disponibles en ligne et de matelas dans une boîte Bloom de Sleep Country, l'acquisition d'Endy vient compléter les magasins à l'échelle du pays de Sleep Country ainsi que la sélection diverse de produits de sommeil», a indiqué le chef de la direction de Sleep Country, David Friesema, dans un communiqué.

Au Québec, Sleep Country exploite la bannière Dormez-vous?

«Conformément à nos objectifs stratégiques de croissance et notre engagement envers le service à la clientèle, cette acquisition accélère la croissance de nos activités en ligne et démontre notre esprit d'innovation continu et notre passion à offrir aux Canadiens une excellente nuit de sommeil», a-t-il poursuivi.

Endy, qui fabrique aussi des oreillers, des draps et des protège-matelas, a été nommée à titre d'entreprise de vente au détail à croissance rapide au pays dans le classement des 50 entreprises en démarrage, selon «Maclean's» et «Canadian Business».