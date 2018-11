ArcelorMittal injecte 160 millions $ à Contrecoeur pour y moderniser ses installations

Agence QMI 30-11-2018 | 10h55

CONTRECOEUR - Les travaux de modernisation des deux installations d'ArcelorMittal Produits longs Canada à Contrecoeur, en Montérégie, se déroulent rondement, alors que l'aciérie injectera près de 160 millions $ d'ici 2020 pour accroître sa capacité de production et sa productivité.

Le projet, qui vise aussi à réduire l'empreinte environnementale d'ArcelorMittal, touche le laminoir à fil machine de Contrecoeur-Est en vertu d'un investissement de 89 millions $.

L'entreprise disposera de bobines de fil machine d'acier de plus grande taille et l'on ajoutera une cage de précision ainsi qu'un nouveau compacteur et un nouveau convoyeur.

La capacité du laminoir à fil machine atteindra 560 000 tonnes par année, en hausse de plus de 100 000 tonnes.

Par ailleurs, le remplacement en cours de deux fours de réchauffe se poursuivra jusqu'à la fin de 2019. Le premier est celui du laminoir à fil machine de Contrecoeur-Est, pour 30 millions $, et celui du laminoir à barres de Contrecoeur-Ouest, pour 33 millions $. Les deux nouveaux fours auront une plus grande productivité, en plus de consommer moins d'énergie et d'émettre moins de gaz à effet de serre.

ArcelorMittal sera également dotée d'ici deux semaines d'un nouveau dépoussiéreur aux installations de Contrecoeur-Ouest, un investissement de 6 millions $ ayant pour objectif de bonifier le rendement et d'augmenter la santé et la sécurité, tant pour les 1700 travailleurs de Contrecoeur que les résidents environnants, a précisé l'entreprise, par communiqué, jeudi.

«Ces investissements visent à répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients et à étendre notre gamme de produits à haute valeur ajoutée», a indiqué François Perras, président-directeur général d'ArcelorMittal Produits longs Canada.

«Ils contribueront à notre rentabilité et à assurer notre pérennité. Ils s'inscrivent également dans notre virage Industrie 4.0, dans lequel la technologie jouera un rôle-clé pour accroître notre capacité à produire de l'acier de qualité et à faire face à la concurrence mondiale», a-t-il poursuivi.

Une industrie sous pression

Cette modernisation des installations de Contrecoeur survient alors que l'industrie «subit des pressions croissantes», selon ArcelorMittal, en raison de la surcapacité mondiale, de la surtaxe imposée par le président Trump sur l'acier et l'aluminium ainsi que les sauvegardes instaurées par d'autres juridictions, dont l'Union européenne.

«Les importations d'acier extraterritoriales (offshore) commercialisées de façon déloyale continuent de peser sur le marché canadien de l'acier, et le détournement des importations offshore vers le Canada continue de susciter l'inquiétude. En octobre dernier, des droits de sauvegarde provisoires sur une gamme de produits en acier ont été mis en application par le gouvernement canadien afin de prévenir le détournement de produits en acier étrangers au Canada. Ces droits provisoires sont une étape indispensable pour lutter contre le détournement mondial de l'acier et empêcher les transbordements», a écrit ArcelorMittal.

«Lorsque les règles du jeu sont justes, les producteurs d'acier canadiens et leurs travailleurs dévoués sont en mesure de faire valoir leur expertise et leur expérience afin de proposer au marché des produits d'acier concurrentiels qui répondent aux besoins des clients», a indiqué M. Perras.