Explosion des plaintes contre les entreprises de télécommunication

Agence QMI 27-11-2018 | 14h45

OTTAWA - Les consommateurs canadiens se plaignent de plus en plus de leurs services de télécommunication alors que le nombre de plaintes a explosé au cours de la dernière année.

Dans son rapport annuel 2017-2018, la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) fait état d'une hausse de 57 % du nombre de plaintes du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.

Au cours de cette période, pas moins de 14 272 plaintes ont été formulées par les Canadiens insatisfaits de leurs services internet, de télévision, de cellulaire ou de téléphonie. En comparaison, seules 9097 plaintes avaient été enregistrées en 2016-2017 et 8197 en 2015-2016.

Les services de téléphones sans fil représentent 41,5 % de toutes les plaintes, tandis que les services internet couvrent 29,2 % des plaintes. La vaste majorité des doléances déposées par les Canadiens avaient trait à des problèmes de facturation (40 %) ou de contrat (35,7 %).

Par ailleurs, le nombre de plaintes concernant les services internet a bondi de 170 % au cours des cinq dernières années, une augmentation qualifiée de préoccupante.

«La situation la plus frustrante, c'est la différence entre les attentes des consommateurs et ce qu'ils reçoivent par la suite. S'ils reçoivent un prix plus élevé ou un rabais qui est enlevé par la suite», a expliqué Josée Thibault, commissaire adjointe de la CPRST, en entrevue à TVA Nouvelles

Le CRTC s'est justement récemment penché sur cette problématique lors d'audiences qui se sont tenues à Gatineau cet automne. Le rapport et les recommandations de l'organisme fédéral sont attendus en février.

Plaintes contre les fournisseurs de services*

Bell Canada: 4734 (hausse de 45,8%)

Rogers: 1449 (hausse de 34,4%)

TELUS: 944 (hausse de 49,6%)

Freedom Mobile: 850 (hausse de 185,2%)

Virgin Mobile: 847 (hausse de 39,3%)

Vidéotron: 740 (hausse de 113,9%)

*Source: rapport de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision 2018