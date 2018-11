Assurance-invalidité : les employés de Postes Canada ont été payés

Andréanne Larouche 21-11-2018 | 13h35

Soulagement pour des employés de Postes Canada, qui s'étaient fait couper leur assurance-invalidité par leur employeur. Plusieurs d'entre eux ont finalement été payés.

À la fin du mois d'octobre, TVA Nouvelles avait appris en que Postes Canada avait coupé l'assurance-invalidité de ses employés, qui ne peuvent plus travailler en raison d'un problème de santé ou encore d'une blessure.

La décision avait été prise à la suite du déclenchement des grèves tournantes le 22 octobre dernier. Le syndicat des employés avait qualifié la situation de véritable coup bas.

À la suite de la diffusion de notre reportage, plusieurs employés invalides ont finalement reçu leurs prestations.

«Finalement on a reçu notre paie comme prévu et on n'a pas perdu d'argent du tout, a confié Sarah Dufour, une agente de livraison à Saguenay, qui a dû arrêter de travailler en raison d'une entorse. Visiblement, il fallait passer à la télévision pour qu'ils se rétractent et réalisent que ce n'était peut-être pas une bonne idée de couper les personnes en maladie.»

Une fois l'affaire médiatisée, plusieurs travailleurs touchés ont contacté leur employeur dans l'espoir que leur cas soit réévalué. Il semble que Postes Canada ait accepté de faire marche arrière pour ces employés et de rétablir le versement de leurs prestations.

Les employés sont soulagés, mais le syndicat demeure amer que Postes Canada ait voulu agir de la sorte.

«Les employés s'étaient sentis attaqués. On aimerait qu'au lieu de chercher des tactiques déloyales, qu'ils viennent à la table de négociations. C'est là que les choses vont se régler. Ce n'est pas en intimidant nos employés qui sont les plus à risque», a commenté le président du syndicat des employés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jean-François Simard.

Le conflit de travail est loin d'être réglé. Lundi, le syndicat a refusé la demande de Postes Canada de faire une trêve des grèves tournantes jusqu'au 31 janvier.

Ottawa songe maintenant à adopter une loi spéciale afin de mettre un terme à ce moyen de pression.