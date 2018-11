Elle rénovera un bâtiment patrimonial situé à la Gare Windsor pour accueillir ses nouveaux employés - Coveo crée 225 emplois à Montréal

Francis Halin 13-11-2018 | 10h39

Le géant techno québécois en intelligence artificielle Coveo agrandira son bureau de Montréal et créera 225 emplois d'ici deux ans, a annoncé l'entreprise mardi.

«Nous sommes fiers d'investir massivement pour assurer notre croissance chez nous, à Montréal et au Québec, où se trouvent nos actionnaires et où les contribuables canadiens investissent leurs impôts durement gagnés dans des programmes d'enseignement et de recherche de renommée mondiale», a déclaré son PDG Louis Têtu par communiqué.

Grâce à ses 225 nouveaux employés, Coveo espère atteindre le chiffre magique de 700 travailleurs au total, à Montréal et Québec.

Ces embauches massives surviennent après un investissement de 100 millions $ effectué il y a quelques mois et l'aide d'investisseurs comme le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et la Banque de développement du Canada (BDC).

Pour accueillir ses nouveaux talents, Coveo rénovera un bâtiment patrimonial à la Gare Windsor en plein coeur de la métropole québécoise.

Développeurs recherchés

Plus de 150 développeurs sont recherchés par la compagnie québécoise, mais aussi des scientifiques de données et de l'intelligence artificielle, des professionnels du marketing et du service à la clientèle.

En contexte de plein emploi, Louis Têtu sait cependant que la tâche ne sera pas facile.

«Bien que nous embauchions 225 nouveaux employés, nous créerons peu de nouveaux emplois dans l'économie locale puisque, depuis dix ans, nous faisons face à une pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur des technologies au Canada», a-t-il conclu.