Amazon choisit deux sites à New York et près de Washington pour son second siège

AFP 13-11-2018 | 10h29

WASHINGTON | Amazon a annoncé mardi que son second siège serait réparti entre deux sites, l'un à New York, l'autre dans la proche banlieue de Washington.

Les deux localités retenues sont Long Island City dans le quartier new-yorkais du Queens, et Arlington en Virginie aux portes de la capitale fédérale, a précisé l'entreprise dans un communiqué, ajoutant qu'elle allait investir 5 milliards de dollars sur les deux sites et y créer 50 000 emplois.

Un troisième site va également être installé à Nashville (la capitale de la musique country) dans le Tennessee, qui supervisera les opérations d'Amazon (commandes, transports, logistique, etc) et permettra de créer 5000 emplois dans la région.

Amazon a négocié dur pour s'installer et devrait profiter de jusqu'à 1,525 milliard de dollars en avantages fiscaux et autres à New York et d'au moins 575 millions de dollars d'aides diverses en Virginie.

Amazon, à l'étroit dans ses locaux de Seattle, avait annoncé en septembre 2017 chercher un emplacement pour un second siège avec la création de quelque 50 000 emplois à la clé.

Cela avait provoqué une véritable « ruée vers l'or » de dizaines de municipalités américaines qui s'étaient mises sur les rangs en vantant leurs atouts et en proposant des avantages fiscaux.

Près de 240 municipalités et zones urbaines avaient présenté un dossier.