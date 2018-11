L'entreprise de 600 employées fondée en 2005 a pu compter sur des fonds publics au fil des ans - La québécoise Lightspeed met la table pour son entrée en Bourse

Francis Halin 12-11-2018 | 12h46

La firme de logiciel de vente québécoise Lightspeed envoie plusieurs signaux d'une entrée prochaine en Bourse, rapporte The Globe and Mail.

Joint par Le Journal, le directeur des relations publiques de l'entreprise, Bradley Grill, a été avare de commentaires sur l'arrivée prochaine de Lightspeed sur les marchés.

«Pour l'instant, on n'a aucun commentaire sur notre entrée en Bourse. On a toujours été ouvert. Ce n'est pas un secret, mais je n'ai aucun détail», s'est-il-limité à dire.

Placer ses pions

Lightspeed a choisi les institutions financières avec lesquelles elles souhaitent faire le grand saut, toujours selon le The Globe and Mail.

Lundi, la société a annoncé la nomination de quatre nouveaux membres dans son conseil d'administration, dont deux qui viennent du géant Google, Patrick Pichette, ex-chef de la direction de la multinationale et Marie-Josée Lamothe, ex-directrice générale de Google Québec.

Lightspeed accueille aussi dans ses rangs, Rob Williams, un ex-dirigeant des relations internationales du poids lourd Amazon et l'ex-chef de la direction financière d'OpenText, Paul McFeeters.

Rappelons qu'en octobre 2017, Lightspeed a marqué l'histoire en amassant plus de 207 millions $, dont 170 millions $ de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), d'Investissement Québec (IQ), iNovia Capital et la Silicon Valley Bank notamment.