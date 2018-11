Jean-François Lemay quittera Air Transat

Agence QMI 09-11-2018 | 17h26

Le président-directeur général d'Air Transat, Jean-François Lemay, quittera ses fonctions dans quelques mois.

C'est ce qu'a annoncé Transat A.T. inc., vendredi après-midi, en soulignant que M. Lemay a dirigé sa filiale pendant cinq ans et qu'il continuera à la piloter jusqu'à ce qu'on lui trouve un successeur.

Durant son mandat, M. Lemay s'est notamment attaqué à la réduction des coûts aériens et à la mise en place d'une nouvelle équipe de direction.

«Nous respectons la décision de Jean-François de vouloir relever de nouveaux défis. J'aimerais souligner son importante contribution au développement et à la croissance de nos opérations aériennes au cours des dernières années et lui témoigner toute ma reconnaissance pour son engagement et pour le travail considérable qu'il a accompli», a indiqué Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat.