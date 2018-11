Baisse des profits aux Industries Lassonde

Agence QMI 09-11-2018 | 15h41

ROUGEMONT | Les profits des Industries Lassonde ont reculé au troisième trimestre, malgré une hausse des ventes.

Pour la période de trois mois close le 29 septembre dernier, le producteur de jus et de boissons de Rougemont, en Montérégie, a déclaré un résultat net de 18,3 millions $, en baisse de 2,8 millions $ comparativement au troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les ventes ont toutefois progressé de 13,3 % au cours du troisième trimestre de 2018 pour atteindre 418,6 millions $, en partie grâce à une augmentation des ventes de produits de marque privée.

L'achat de l'entreprise américaine Old Orchard Brands (OOB) a eu pour effet de hausser les ventes de 28,9 millions $. En excluant le chiffre d'affaires d'OOB et un effet de change favorable de 9,5 millions $, les ventes ont crû de 10,7 millions $ (2,9 %) par rapport au trimestre comparable de 2017, selon l'entreprise.

Grâce à une facilité de crédit de 146 millions $ US, Lassonde a mis la main en avril dernier sur Old Orchard Brands, une entreprise familiale de jus et de boissons de fruits basée à Sparta, au Michigan, et qui emploie près de 100 personnes.

«Les ventes du troisième trimestre ont été conformes à nos attentes alors que le résultat d'exploitation a été affecté par des pressions inflationnistes touchant nos activités américaines tant au niveau du coût des intrants que des frais de transport», a expliqué le président du conseil et chef de la direction d'Industries Lassonde, Pierre-Paul Lassonde.

Selon ce dernier, «les ajustements de prix de vente nécessaires pour compenser ces hausses entrent en vigueur à un rythme plus lent que prévu», affectant ainsi le résultat d'exploitation.

Le producteur de jus et de boissons dit être «préoccupée par les hausses de coûts importantes affectant le transport ainsi que la résine utilisée pour la fabrication de ses bouteilles de plastique».

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,91 $ par action, à payer le 14 décembre 2018 aux actionnaires inscrits au registre à la clôture des marchés, le 21 novembre 2018.