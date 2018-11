Vague de fermeture de magasins RONA au pays

Agence QMI 05-11-2018 | 08h12

RONA fermera 24 de ses magasins au pays, dont 9 au Québec, a annoncé sa maison-mère américaine, Lowe's, lundi matin.

Sept d'entre eux se trouvent en Ontario, six à Terre-Neuve-et-Labrador, un en Colombie-Britannique et un autre en Alberta. RONA fermera aussi des centres de soutien régionaux de Mississauga en Ontario et St John's à Terre-Neuve l'an prochain. Ses activités seront reprises par le siège social de RONA à Boucherville en banlieue de Montréal. De plus, une usine de composantes préfabriquées de RONA à Terre-Neuve et une usine de blocs de Kamloops en Colombie-Britannique cesseront aussi d'exister.

Un Reno-Depot fermera également ses portes à Calgary tout comme deux magasins Lowe's en Ontario.

Ces fermetures représentent environ 3 % de la superficie de vente du réseau de Lowe's.

Par communiqué, Lowe's a affirmé que ces magasins faisaient moins bien que la moyenne et qu'elle en possédait généralement un autre à proximité. L'entreprise américaine compte centrer ses énergies sur ses points de vente plus rentables.

«La décision de fermer des magasins n'est jamais prise à la légère. Toutefois, à la suite d'un examen détaillé de nos opérations, nous croyons qu'il s'agit de la meilleure avenue pour l'avenir de notre organisation. Nous déploierons tous les efforts pour assurer une transition harmonieuse jusqu'à la fermeture des magasins, et Lowe's Canada soutiendra les employés touchés, notamment en transférant des employés admissibles à l'intérieur de notre réseau lorsque possible», a affirmé Sylvain Prud'homme, président et chef de la direction de Lowe's Canada.

Les magasins concernés seront supprimés d'ici le 1er février prochain.

Au Québec, des magasins RONA seront abolis à Sainte-Clotilde-de-Chateauguay, Saint-Jean-sur-Richelieu, L'Assomption, Granby, Laval, Montréal Rouyn-Noranda, Ange-Gardien et Saint-Elzéar.

Cette vague de fermeture atteint aussi les États-Unis, puisque 20 magasins Lowe's fermeront leurs portes.

La vente de RONA à Lowe's en 2016 avait créé une onde de choc au Québec, puisqu'il s'agissait d'un des fleurons économiques de la province qui passait en des mains étrangères. Fondée en 1939, RONA comptait plus de 430 points de vente au pays, selon son site web.