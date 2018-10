Centre d'excellence : CGI créera 300 emplois à Drummondville

Agence QMI 09-10-2018 | 12h31

La compagnie montréalaise CGI ouvrira un centre d'excellence en haute technologie à Drummondville, dans le Centre-du-Québec, ce qui permettra de créer 300 emplois dans ce domaine d'ici cinq ans.

La transformation numérique et l'innovation seront au coeur de la mission de cette nouvelle infrastructure qui s'adressera particulièrement au secteur financier, au commerce de détail et au secteur manufacturier. Devant ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année, ce centre offrira des services aux clients de CGI pour qu'ils puissent accélérer leur transition vers le numérique et s'adapter aux nouveaux outils sur le marché.

«Ce nouveau centre nous permettra de renforcer notre engagement unique envers nos clients en offrant des services de qualité supérieure tout en assurant une forte proximité avec nos clients du Québec, a affirmé Michael Godin, vice-président principal chez CGI, par communiqué, mardi. Nous sommes fiers de contribuer activement au développement économique des régions du Québec grâce à la création d'emplois spécialisés qui favorisent le développement d'une expertise locale.»

Il s'agit du 7e centre du genre au Québec pour CGI, avec ceux de Saguenay, Sherbrooke, Québec, Shawinigan, Montréal et Gatineau. Le maire de Drummondville et président de la Société de développement économique de Drummondville, Alexandre Cusson, s'est réjoui de l'arrivée de CGI dans sa municipalité.

«Son installation prochaine dans notre Carrefour de la nouvelle économie aura un impact important pour notre région dans le développement de notre économie et en matière de création d'emplois spécialisés dans le secteur des technologies de l'information», a-t-il dit.

La multinationale spécialisée en services-conseils en technologie de l'information compte sur 7500 professionnels dans la province et 74 000 au total dans le monde.

Les revenus annuels de CGI s'élèvent à 10,8 milliards $.