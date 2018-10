Comcast prend le contrôle de Sky qui échappe aux Murdoch

AFP 09-10-2018 | 12h06

Le géant américain des médias Comcast a annoncé mardi avoir conquis la majorité de Sky, mettant fin à une saga de presque deux ans autour du contrôle du groupe de télévision britannique qui était aussi convoité par les Murdoch.

Comcast a expliqué dans un communiqué avoir bouclé l'achat des 39,12 % de parts de Sky possédées jusque-là par 21 st Century Fox, le groupe américain de la famille Murdoch qui voulait aussi s'approprier la totalité du groupe britannique, mais qui a finalement perdu la bataille. En y ajoutant les 37,72 % d'actions Sky achetées par Comcast sur le marché ces dernières semaines, ce dernier y est désormais largement majoritaire.

En bouclant ce rachat de Sky, valorisé au total pour la somme faramineuse de 30,6 milliards de livres (34,8 milliards d'euros), Comcast poursuit la course à la taille lancée entre câblo-opérateurs et géants des médias.

Comcast possède déjà le studio Universal et les chaînes de télévision américaines NBC et CNBC, entre autres.

Le titre Sky devrait être retiré de la Bourse de Londres le 7 novembre et devenir une entreprise non cotée de la galaxie Comcast, a précisé son nouveau maître.

Cette sortie de la cote devrait mettre le point final à une saga ouverte en décembre 2016 lorsque 21 st Century Fox avait déposé une première offre d'achat sur les 61 % du capital du groupe britannique qu'il ne possédait pas encore.

Comcast était par la suite entrée dans la danse au début 2018 en proposant une offre concurrente et les deux protagonistes ont été départagés lors d'un processus d'enchères exceptionnel organisé à Londres le 22 septembre et remporté par Comcast.

Fox s'était peu après résolu à annoncer la vente de ses parts dans Sky.

En 2017, Fox était seul en lice, mais ses prétentions se sont heurtées à des réticences dans le monde politique britannique, du fait de crainte d'une mainmise des Murdoch sur un pan trop large de l'information au Royaume-Uni: la famille du magnat aurait pris dans son giron la chaîne d'information en continu Sky News, en plus des quotidiens The Times et The Sun qu'elle possède déjà.

Fort de 23 millions d'abonnés dans cinq pays européens (Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche et Italie), Sky est l'un des opérateurs de télévision les plus puissants d'Europe avec, outre Sky News, les droits de la lucrative Premier League de football en Angleterre ou encore la diffusion et la production de fiction.