Nouvelle initiative pour promouvoir l'industrie aérospatiale

Agence QMI 09-10-2018 | 11h11

L'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) a lancé mardi une nouvelle initiative, appelée Vision 2025, afin de placer le pays à l'avant-plan sur la scène mondiale.

L'ancien premier ministre du Québec Jean Charest, qui travaille maintenant au cabinet d'avocats McCarthy Tétrault, sera responsable de cette campagne qui vise à rassembler les leaders de cette industrie, l'État et le milieu de l'éducation.

«L'industrie aérospatiale canadienne joue un rôle majeur dans la santé économique de notre pays. Vision 2025 veut s'assurer que l'industrie, qui comprend les secteurs de l'aviation civile, ainsi que la défense et l'espace, travaille conjointement avec le gouvernement et la communauté pour stimuler l'innovation, les activités commerciales, les emplois et la prospérité au Canada, et ce pour les années à venir», a affirmé M. Charest par communiqué.

Des consultations auront notamment lieu à Toronto, Montréal, Vancouver et Halifax, afin d'écrire un rapport dans lequel seront couchées les priorités pour élaborer une stratégie nationale.

«L'aérospatiale croît et évolue à un rythme sans précédent et le Canada ne peut se permettre aucune complaisance. De nouveaux marchés s'ouvrent et de nouveaux joueurs créent un environnement extrêmement compétitif, a précisé Jim Quick, président et chef de la direction de l'AIAC. Dans une économie mondiale des plus compétitives, le Canada a besoin que le gouvernement et l'industrie mettent de l'avant une vision claire et à long terme, de même qu'une stratégie pour le secteur. Voilà pourquoi Vision 2025 est essentiel à notre succès.»

L'AIAC a souligné que le Canada possède la 5e plus importante industrie aérospatiale au monde, qui générait près de 190 000 emplois au pays tout comme 25 milliards $ pour l'économie canadienne en 2017.