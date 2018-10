Encore des emplois à pourvoir au Port de Montréal

Agence QMI 09-10-2018 | 09h53

Le Port de Montréal a le vent dans les voiles, puisque l'Association des employeurs maritimes (AEM) a annoncé mardi qu'elle embauchera 50 employés supplémentaires d'ici la fin de l'année.

Ces emplois s'ajoutent aux 65 postes à pourvoir annoncés en septembre.

«Le nouvel accord qui remplacera l'ALENA donne une prévisibilité au marché et nous permet d'augmenter la taille de notre équipe une seconde fois en 2018 afin de mieux répondre à la forte croissance économique qu'on sent déjà au Port de Montréal», a affirmé Stéphane Morency, président et chef de la direction de l'AEM, par communiqué. «Le Port, c'est le poumon économique d'une région qui dessert 70 millions de personnes en 48 heures et il est essentiel qu'on soit en mesure de répondre aux besoins des gens qui dépendent de nous», a-t-il précisé.

L'Association a souligné que près de 16 000 emplois directs et indirects dépendent des activités portuaires.

L'AEM représente notamment des propriétaires et des exploitants de navires, des entreprises d'arrimage ainsi que des opérateurs de terminaux maritimes.