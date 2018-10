Shawinigan: la marina du secteur Grand-Mère est en chantier

Louis Cloutier 05-10-2018 | 13h04

SHAWINIGAN - Le chantier de construction d'une imposante marina vient de se mettre en branle sur ce qui était auparavant la cour à bois de l'ancienne usine de papier Laurentide, dans le secteur Grand-Mère à Shawinigan.

Le projet de 14 millions $ s'inscrit dans les efforts de reconversion du complexe papetier acquis par la Ville de Shawinigan.

Le chantier sera actif tout l'hiver. «On va avoir une marina opérationnelle pour le début de la saison, en juin 2019», a indiqué vendredi le chargé de projet Denis Désaulniers.

Quatre-vingt-dix-neuf quais seront installés sur la rivière Saint-Maurice, en plus d'une rampe de mise à l'eau et de bâtiments de service, dont une capitainerie inspirée du style architectural de l'ancienne usine de papier.

Un parc quatre saisons, avec une promenade et des terrasses, y sera aussi aménagé.

Parce qu'il est réalisé sur un ancien emplacement industriel et sur la rivière Saint-Maurice, le projet doit obtenir quatre autorisations du ministère de l'Environnement et une du ministère de la Faune. Deux ont déjà été reçues et on ne prévoit pas de problème pour obtenir celles qui manquent.

«C'est tout de même complexe comme autorisations. C'est un projet qui est complexe. On a une très bonne collaboration au niveau du ministère de l'Environnement. Ça va bien. Essentiellement, dans les prochains jours, on devrait avoir toutes nos autorisations pour compléter les travaux en temps voulu», a assuré M. Désaulniers.

Comme le contrat a été attribué pour beaucoup moins que les 14 millions $ budgétés, la Ville dispose d'une bonne marge de manoeuvre financière. Le surplus de plusieurs centaines de milliers de dollars pourrait être utilisé pour recycler en tour d'observation un pilier de ciment de 90 pieds de hauteur qui servait à l'époque de support au convoyeur à billots. Un projet à cet effet a été présenté au ministère du Tourisme.