Viau avalé par Aliments Maple Leaf

Agence QMI 02-10-2018 | 09h11

Un autre fleuron québécois passe sous contrôle d'une entreprise d'ailleurs, puisque Viau est acheté par les Aliments Maple Leaf de l'Ontario.

L'entreprise québécoise spécialisée dans des charcuteries est vendue pour 215 millions $, y compris 30 millions de dollars en actions de Maple Leaf.

«Viau apporte un portefeuille de marques phares, une réputation en matière d'innovation et de qualité, une direction et des employés compétents et d'excellents biens de fabrication», a mentionné Michael McCain, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf, par communiqué, mardi.

«Cette acquisition fait augmenter la position de Maple Leaf sur le marché en pleine croissance des produits de viandes salées à sec de première qualité et du pepperoni et offre une capacité de production supplémentaire au Québec, une base importante d'où faire croître nos ventes, tant au Canada qu'aux États-Unis. Elle permet aussi à Viau d'enrichir sa gamme en y ajoutant des produits élevés sans antibiotiques, misant ainsi sur le leadership de Maple Leaf au sein de ce marché croissant», a-t-il ajouté.

Depuis 1977, Viau a fait sa marque comme leader au Canada dans le pepperoni cuit et salé, tout en élaborant d'autres types de viande et des garnitures pour pizza.

Elle compte 470 dans ses deux installations, à Laval et Montréal.