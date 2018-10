Bombardier Sifang décroche un contrat de 324 millions $ US

Agence QMI 02-10-2018 | 07h55

La coentreprise de Bombardier Transport en Chine a conclu un contrat de fabrication de 120 voitures pour le réseau ferroviaire à grande vitesse de ce pays qui seront livrées à China Railway Corp.

La valeur totale de ce contrat accordé à Bombardier Sifang (Qingdao) Transportation Ltd. (BST), dont Bombardier est actionnaire à hauteur de 50 %, s'élève à environ 2,2 milliards de yuans (324 millions $ US).

Dans un communiqué Bombardier a annoncé lundi que le contrat a été conclu à la fin du mois de septembre.

Les 120 voitures CR400AF seront assemblées en cinq rames de huit voitures et cinq rames de 16 voitures et atteindront une vitesse maximale de 350 km/h. La livraison est prévue entre le mois d'octobre et la fin de l'année. Un délai de trois mois «qui prouve que le client est convaincu de l'efficacité et de la compétitivité de BST», s'est félicité Bombardier.

«Les trains à grande vitesse ont grandement transformé la vie des Chinois en rapprochant les habitants des villes et villages, en comblant l'écart entre milieux urbains et ruraux, et en accélérant la croissance économique. CRC est l'un des plus importants clients de Bombardier, en plus d'être depuis longtemps un partenaire stratégique», a déclaré Jianwei Zhang, président de Bombardier Transport Chine.

En Chine, Bombardier Transport compte six coentreprises, sept entreprises sous contrôle étranger et plus de 7000 employés.