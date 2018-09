Conseil des arts et des lettres du Québec : entente ratifiée par les syndiqués

27-09-2018 | 10h26

Les syndiqués du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) ont dit oui à l'entente de principe afin de renouveler leur convention collective qui sera en vigueur jusqu'en mars 2020.

«Après 2 ans et demi de négociation, les 39 membres du CALQ travaillant à Québec et Montréal ont fait preuve de grande solidarité et de détermination pour obtenir une entente acceptable, votée très majoritairement le 20 septembre pour le renouvellement de leur convention collective. Ces professionnels travaillant dans le domaine de la culture étaient sans convention collective depuis près de trois ans et demi», a expliqué le président du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), M. Richard Perron, par communiqué, jeudi.

Le SPGQ a précisé que l'organisation du travail et à la rémunération ont constitué les principaux points d'achoppements, mais que l'employeur a répondu à ses demandes, notamment au sujet de la parité salariale avec la fonction publique, des dispositions sur le développement professionnel et de la régularisation des employés occasionnels.

Les syndiqués du CALQ travaillent comme analyste de l'informatique et des procédés administratifs, agent d'information et agent de recherche et de planification socio-économique.