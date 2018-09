Mascouche: un nouveau quartier d'affaires sur le site de l'ancien aéroport

Agence QMI 26-09-2018 | 17h12

MASCOUCHE - Le Groupe Montoni va ériger sur le site de l'ancien aéroport de Mascouche un nouveau quartier d'affaires nécessitant un investissement de 50 millions $.

Situé au carrefour des autoroutes 25 et 640, le CentrOparc de Mascouche comptera 1,6 million de pieds carrés. Le chantier se met en branle ces jours-ci.

Deux phases sont prévues et le zonage sera à la fois industriel et commercial, les promoteurs souhaitant accueillir des entreprises vouées à l'industrie légère, des bureaux, des entrepôts et des espaces commerciaux.

Montoni croit que la proximité de la gare Mascouche du train de l'est pourrait faciliter l'accès aux employés de ce futur pôle d'emplois.

«Montoni gérera tous les aspects du développement de CentrOparc, de la construction des routes jusqu'à la gestion des bâtiments. Nous prévoyons compléter la première phase pour 2019. Ce développement saura capter l'attention avec sa visibilité enviable et sa signature architecturale unique. Certaines organisations ont d'ailleurs déjà manifesté leur intérêt pour la location de ces espaces», a dit Dario Montoni, président de Montoni.

Montoni promet un quartier vert doté "d'aménagements paysagers novateurs" où on retrouvera des parcs et des sentiers pédestres et cyclables.

«Nous sommes très heureux de cette première étape qui, en collaboration avec Montoni, nous mènera vers l'objectif de 2035 pour un centre urbain intégré de Mascouche avec sa zone industrielle, commerciale et résidentielle», a dit le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.

Rappelons que l'aéroport de Mascouche a cessé ses opérations en novembre 2016.