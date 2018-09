ALÉNA: Mexico prêt à un accord avec Washington, avant d'être rejoint par le Canada

AFP 26-09-2018 | 13h24

Le Mexique est prêt à avancer sur l'accord commercial bilatéral conclu avec les Etats-Unis dans le cadre d'une rénovation du traité de libre-échange nord-américain (Aléna) et le Canada pourrait s'y joindre «dans les semaines qui viennent», a déclaré à l'AFP le négociateur mexicain, Kenneth Smith-Ramos.

«Nous ne savons pas s'il pourrait y avoir une annonce de dernière minute cette semaine entre les États-Unis et le Canada, mais dans tous les cas nous nous préparons au cas de figure selon lequel nous adoptons le texte bilatéralement et le Canada pourrait s'y joindre dans les semaines qui viennent», a-t-il déclaré en marge d'une conférence à New York.