Le dollar canadien pourrait s'effondrer

Agence QMI 25-09-2018 | 15h57

Le dollar canadien pourrait subir une correction face à son vis-à-vis américain si le Canada et les États-Unis ne parviennent pas à s'entendre sur une nouvelle mouture de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Selon une analyse produite par la firme JP Morgan et relayée par l'Agence Bloomberg, le huard pourrait perdre jusqu'à 10 % de sa valeur si l'ALENA n'est pas renouvelé.

Selon les analystes, un échec des négociations pourrait amener les Américains à imposer des tarifs douaniers dans le secteur de l'automobile, perturbant les chaines d'approvisionnement et forçant la Banque du Canada à intervenir.

Dans le pire des scénarios, le taux de change sur les marchés pourrait atteindre 1,43 $ CAN pour 1 $ US, ce qui ramènerait le huard à un taux de change qui n'a plus été observé depuis le début de 2016.

En réaction, la Banque du Canada pourrait être amenée à réagir en diminuant son taux directeur de 0,5 %. Celui-ci est présentement de 1,5 % et la Banque avait indiqué, lors de sa dernière mise à jour en septembre, qu'il pourrait l'augmenter en octobre.

La renégociation de l'ALENA continue d'achopper sur divers dossiers. Mardi, le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a laissé entendre que les États-Unis pourraient aller de l'avant avec un accord bilatéral avec le Mexique excluant le Canada, si aucune entente n'est trouvée avant la fin de la semaine.