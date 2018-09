Deux gros contrats pour Groupe ADF aux États-Unis

Agence QMI 24-09-2018 | 11h00

TERREBONNE - Le fabricant québécois de superstructures en acier Groupe ADF a décroché deux importants contrats aux États-Unis, totalisant 102 millions $.

Un premier contrat sera réalisé à l'usine d'ADF à Great Falls, au Montana. Il porte notamment sur la conception, la fabrication et le montage de structures d'acier complexes et de composantes assemblées lourdes en acier, dans le cadre d'un nouveau projet d'infrastructures de transport public.

Le second projet porte sur le montage d'une structure récréative dans le sud-est des États-Unis.

«L'obtention de ces contrats est très encourageante et illustre bien nos efforts soutenus pour augmenter notre carnet de commandes. Nous avons l'expérience, le savoir-faire et les capacités de production nécessaires pour réaliser de tels projets, et surtout, nous avons les talents humains pour mener à bien ces projets», a affirmé le coprésident du conseil d'administration et chef de la direction d'ADF, Jean Paschini, par communiqué.

Le carnet de commandes de la compagnie s'établissait à 141,1 millions de dollars au 31 juillet dernier.

Groupe ADF a son siège social à Terrebonne, en banlieue de Montréal, où il a aussi une usine de fabrication.