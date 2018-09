Intelligence artificielle: Microsoft déménagera son laboratoire dans le Mile-Ex

Guillaume Picard 19-09-2018 | 13h50

MONTRÉAL - Le laboratoire Microsoft Research Montréal déménagera l'an prochain ses pénates dans le Mile-Ex, le quartier où sont regroupés plusieurs acteurs de l'industrie de pointe de l'intelligence artificielle.

Les nouvelles installations, dont l'inauguration est prévue à l'automne 2019, seront situées au 6795, rue Marconi. Elles seront trois fois plus spacieuses que les locaux actuels du centre-ville, ce qui permettra à Microsoft d'accroître ses équipes de recherche et d'ingénierie au cours des prochaines années à Montréal.

Cette annonce témoigne, selon Microsoft, «de sa volonté de bâtir un écosystème de recherche fort et de calibre mondial au Canada», une nouvelle qui a réjoui à la fois la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le président-directeur général de Montréal International, Hubert Bolduc, mercredi.

Microsoft Research Montréal sera voisin d'autres laboratoires de recherche en intelligence artificielle ainsi que de l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal (MILA). Il sera construit par Canderel.

«Nous avons choisi de bâtir un laboratoire Microsoft Research à Montréal parce que nous voulions faire partie du milieu prospère de l'enseignement et de la recherche à Montréal et dans le reste du Canada», a dit Jennifer Chayes, technicienne et directrice générale des laboratoires Microsoft Research de la Nouvelle-Angleterre, de New York et de Montréal.

Cette expansion a été bien accueillie par le milieu universitaire.

«Comme deux des chercheurs de Microsoft sont également professeurs auxiliaires à l'Université de Montréal et à l'Université McGill, cette relocalisation et la proximité avec le MILA faciliteront leur supervision des étudiants des cycles supérieurs du MILA, un aspect crucial de la croissance du bassin de talents à Montréal», a indiqué pour sa part Yoshua Bengio, directeur scientifique du MILA.

Le laboratoire Microsoft Research Montréal a été créé au début de 2017. Soulignons que le bureau des ventes de Microsoft demeurera au centre-ville de Montréal.