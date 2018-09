Le producteur de cannabis québécois Hexo investit en Ontario

Agence QMI 10-09-2018 | 16h06

GATINEAU - L'entreprise québécoise Hexo Corp, le plus important fournisseur de la Société québécoise du cannabis (SQDC), a annoncé lundi un investissement dans une installation de production de 500 000 pieds carrés située à Belleville, en Ontario.

L'immense édifice, un ancien centre de distribution de Sears totalisant plus de 2 millions de pieds carrés, sera détenu par Hexo en coentreprise avec Olegna Holdings Inc. Pour ce faire, l'immeuble a été acquis par Belleville Complex Inc., une coentreprise fondée par les deux compagnies et détenue à 25 % par Hexo.

En vertu de cette entente, le producteur québécois de marijuana pourra déployer ses activités sur une superficie de 500 000 pieds carrés. De plus, «HEXO aura des droits de première offre et de premier refus relativement à la location de l'espace restant dans l'immeuble», a précisé l'entreprise.

Afin de faire l'acquisition de l'édifice, Hexo a prêté 20 millions $ à sa coentreprise Belleville Complex. Ce prêt doit être remboursé en 120 jours.

Il s'agit de la première fois que l'entreprise de Gatineau étend ses activités de production de cannabis à l'extérieur de la province. «Il existe un bassin de main-d'oeuvre qualifiée dans la région de Belleville, et nous avons le vif désir d'y puiser. Nous investissons dans la région et sa population afin de nous hisser à une présence nationale durable», a mentionné le fondateur et PDG d'Hexo, Sébastien St-Louis, par communiqué.

Anciennement appelé The Hydropothecary Corporation, Hexo dispose d'une surface de production de plus de 310 000 pieds carrés. L'entreprise compte vendre de la marijuana pour usage récréatif sous le nom de marque Hexo, tout en continuant à vendre du cannabis thérapeutique par l'entremise de la marque Hydropothecary. Hexo vise aussi les segments des produits comestibles, des boissons non alcoolisées et autres produits cosmétiques à base de cannabis.

Au printemps dernier, la Société des alcools du Québec, dont dépend la SQDC, avait annoncé qu'Hexo deviendrait son plus important fournisseur de cannabis. L'entreprise gatinoise doit fournir 20 000 kg de marijuana à la SQDC pour sa première année d'opération.

Rappelons que la consommation de marijuana sera légalisée le 17 octobre.