Microsoft impose à ses fournisseurs d'accorder des congés parentaux

AFP 30-08-2018 | 13h48

New York | Microsoft, le géant américain de l'informatique, va bientôt exiger de ses fournisseurs et sous-traitants aux États-Unis qu'ils accordent au moins douze semaines de congés payés aux nouveaux parents, a annoncé l'entreprise jeudi.

« Nous avons depuis longtemps observé que la santé, le bien-être et la diversité de nos employés participent au succès de Microsoft », explique dans un post de blog Dev Stahlkopf, la responsable juridique de l'entreprise qui offre à ses propres salariés des conditions avantageuses en matière d'assurance maladie, de vacances, d'arrêts maladie ou de congés parentaux.

Microsoft voudrait que les salariés d'autres entreprises travaillant à son service aient accès au même genre de bénéfices.

Aussi la société, qui a déjà imposé il y a trois ans à ses partenaires de proposer au moins quinze jours de congés payés à leurs salariés, veut passer une étape supplémentaire.

Elle leur demande d'offrir au minimum douze semaines de congés payés, dans une limite de 1000 dollars par semaine, à tous les parents souhaitant prendre du temps libre à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Cette nouvelle politique s'appliquera aux sociétés de plus de 50 salariés et en leur sein, aux employés qui effectuent un travail « significatif » pour Microsoft, précise Mme Stahlkopf.

Le débat s'intensifie actuellement aux États-Unis sur la question des droits accordés aux salariés à l'arrivée d'un enfant.

La loi fédérale n'impose que douze semaines de congé parental non rémunéré, et uniquement dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Résultat: selon des données citées par Microsoft, seulement 13% des salariés du secteur privé aux États-Unis ont accès à un congé parental payé.

Plusieurs États et collectivités locales accordent cependant aux nouveaux parents des droits plus étendus. Et Ivanka Trump, la fille du président américain, a fait de l'adoption d'un congé parental payé dans la loi fédérale un de ses chevaux de bataille.