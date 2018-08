Les employés de Loto-Québec et de la BAnQ en grève cette fin de semaine

Agence QMI 30-08-2018 | 12h48

Les employés de Loto-Québec et de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) tiendront d'autres journées de grève samedi et dimanche.

Membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), les 450 employés de Loto-Québec et les 225 employés de la BAnQ sont présentement en négociation pour le renouvellement de leur convention collective.

Avec ces nouvelles journées de grève, ils souhaitent faire pression sur leur employeur pour qu'il améliore leurs conditions de travail.

Les employés de Loto-Québec réclament des augmentations salariales comparables à celles offertes aux professionnels oeuvrant dans d'autres organismes parapublics au Québec. Ils demandent aussi des offres salariales supérieures à l'inflation.

La sécurité d'emploi et les avantages sociaux constituent également des enjeux majeurs dans les négociations.

Pour leur part, les professionnels de la BAnQ sont en attente d'une convention collective depuis le 31 mars 2015. Ils dénoncent leurs conditions de travail et salariales et ils réclament des mesures de conciliation travail-famille.

Les employés de Loto-Québec et de la BAnQ ont confié des mandats de grève à leur exécutif au mois de juin.

Les syndiqués de la BAnQ ont fait la grève le 14 août dernier, tandis que ceux de Loto-Québec ont débrayé durant quatre jours du 16 au 19 août dernier.