Facebook facturera les taxes de vente pour ses services de publicité au Canada

Agence QMI 29-08-2018 | 15h04

Le réseau social Facebook facturera d'ici un an les taxes de vente provinciale et fédérale sur les publicités vendues à partir de ses bureaux canadiens, et ce malgré le refus du gouvernement fédéral d'obliger les compagnies étrangères à le faire.

«Ça devrait être en place au Canada au milieu de 2019», a confirmé à l'Agence QMI une porte-parole de Facebook, Meg Sinclair.

L'entreprise américaine, qui a des bureaux à Montréal, Toronto et Vancouver, deviendrait la première grande compagnie technologique étrangère à le faire. L'initiative touche également les revenus publicitaires d'Instagram, propriété de Facebook.

La compagnie américaine avait déjà annoncé en 2017 vouloir se diriger vers une structure de vente locale dans les pays où elle a des bureaux de vente.

«En termes simples, cela veut dire que les revenus publicitaires provenant de nos équipes locales ne seront plus enregistrés par notre siège social international à Dublin», avait alors écrit le chef des finances de Facebook, Dave Wehner, dans un billet de blogue.

Le géant du web est sous pression à l'étranger afin de rapatrier ses revenus là où il fait des affaires plutôt que de les rediriger vers l'Irlande, où Facebook paie très peu d'impôts, ce qui prive les autres États de centaines de millions de dollars.

Au Canada, de nombreuses voix se sont élevées afin que les géants du web se plient aux lois fiscales canadiennes. Le gouvernement fédéral a jusqu'à maintenant refusé d'agir.

Au Québec, le gouvernement provincial imposera dès 2019 la TVQ sur les services en ligne comme Spotify ou Netflix.