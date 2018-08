Une Ferrari vendue aux enchères pour 48,4 millions $ US, un record

Agence QMI 27-08-2018 | 17h35

MONTEREY, Californie - Une Ferrari 250 GTO datant de 1962 a établi un nouveau record, la fin de semaine dernière, en devenant la voiture la plus chère à être vendue lors d'une vente aux enchères.

Le bolide de collection, qui appartenait à l'ingénieur et collectionneur de voitures Gregory Whitten depuis deux décennies, a été adjugé pour la somme record de 48,4 millions $ US (environ 60 millions $ CAN) lors d'enchères organisées par RM Sotheby's et tenues à Monterey, en Californie.

Voiture iconique parmi les collectionneurs, la Ferrari 250 GTO a été produite à seulement 36 exemplaires au début des années 60. Toutes ces voitures sont toujours en état de marche et sont considérées comme des pièces de collection sans prix dans le monde des mordus d'automobiles.

Selon CNN, la voiture vendue au cours de la fin de semaine a eu une carrière couronnée de succès sur les pistes en remportant 15 courses lors de différents événements. L'un de ses pilotes, Phil Hill, est devenu célèbre aux États-Unis en devant le premier américain à remporter le championnat des pilotes en Formule 1.

Outre le bolide italien, la vente aux enchères a permis, entre autres, d'adjuger une Aston Martin DP215 datant de 1963 pour 21,5 millions $ US et une Ford GT40 MkII de 1966 pour 9,8 millions $ US.