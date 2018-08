Le nom de L'Aréna du Rocket est ajouté à une demande d'action collective

Agence QMI 24-08-2018 | 15h51

MONTRÉAL - Le nom de L'Aréna du Rocket de Laval qui gère l'endroit où le club-école du Canadien de Montréal joue a été ajouté à un recours collectif dénonçant des pratiques illégales en matière d'emploi.

Le 20 juillet dernier, une ancienne employée de L'Aréna des Canadiens, Joanie Godin, présentée comme la demanderesse dans cette affaire, avait soumis à la Cour supérieure du Québec une demande d'autorisation en action collective contre L'Aréna des Canadiens, une entreprise du Groupe CH et de la famille Molson, pour non-respect de la Loi sur les normes du travail.

Dans sa demande, Mme Godin soutient que de façon systémique et illégale, L'Aréna des Canadiens ne rémunère pas les heures de ses employés non-cadres de la façon prévue par la loi. Pour la période d'octobre 2016 et à avril 2018, Joanie Godin réclame ainsi 4158,45 $ de son ancien employeur.

L'Aréna des Canadiens est également employeur sous les noms evenko, Heavy Montréal, Le restaurant 9-4-10, Le Théâtre Corona, Osheaga et Tricolore Sports et les employés et anciens employés de ces entités font partie du groupe que Mme Godin souhaite représenter dans le cadre de son action.

Après la médiatisation de cette initiative, en juillet, plusieurs personnes se sont manifestées, disant que la situation était la même chez L'Aréna du Rocket de Laval, aussi connu à titre d'employeur sous le nom de Place Bell.

Ainsi, jeudi, l'avocat Sébastien Paquin-Charbonneau, qui mène le dossier, a soumis à la Cour une demande modifiée pour y ajouter le nom de L'Aréna du Rocket.

«La défenderesse Rocket, [...], oblige les salariés à travailler certains soirs et fins de semaine lors de matchs et d'activités promotionnelles, et ce, en sus des heures régulièrement travaillées, peut-on lire dans la demande modifiée.»