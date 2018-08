La Baie d'Hudson ouvre un magasin au Carrefour Angrignon

Agence QMI 23-08-2018 | 17h49

MONTRÉAL - La Baie d'Hudson ouvrira un magasin à LaSalle, vendredi, au centre commercial Carrefour Angrignon.

Annoncé, il y a un an, le nouveau point de vente couvrira une superficie d'environ 12 000 m2 (129 000 pieds carrés) et offrira un choix de marques pour femmes, hommes et enfants.

Le magasin de la compagnie basée à Toronto proposera également à sa clientèle des produits de beauté, une variété de gros articles pour la maison et des jouets pour enfants. Les clients pourront également y récupérer des achats effectués en ligne.

L'ouverture officielle du magasin est prévue samedi. Les athlètes olympiques canadiens Max Parrot, Philippe Gagné et Joseph Polossifakis, ainsi le célèbre chef cuisinier montréalais Chuck Hughes participeront également aux activités d'ouverture.