Mmode lance la campagne #mtlstyle

Agence QMI 22-08-2018 | 12h50

MONTRÉAL - La Grappe métropolitaine de la mode, mmode, a invité mercredi tous les artisans de l'industrie montréalaise à adopter sa nouvelle signature de marque, #mtlstyle.

«#mtlstyle se veut une signature fédératrice pour l'ensemble des créateurs, fabricants, distributeurs et détaillants qui composent notre secteur», a expliqué Debbie Zakaib, directrice générale de mmode, par voie de communiqué.

«Par le biais de cette campagne, nous visons à réaffirmer le leadership de Montréal comme plaque tournante de la mode, à promouvoir la créativité et le savoir-faire des acteurs de l'industrie ainsi qu'à encourager l'achat auprès des acteurs locaux», a-t-elle ajouté.

Cette campagne à plusieurs volets, qui a pour slogan «l'unique est plus beau que le parfait», espère susciter l'engagement autour de la mode montréalaise et de son style unique.

«Nous souhaitons également attirer la prochaine génération de talents pour propulser l'essor de ce secteur important de notre économie», a poursuivi Mme Zakaib.

Plusieurs tribunes

Le mot-clic #mtlstyle sera associé à plusieurs activités, dont à un circuit de miroirs. Les Montréalais pourront s'y prendre en photo et publier leurs styles sur les réseaux sociaux.

«Les consommateurs et les acteurs de l'industrie sont invités à s'approprier cette nouvelle signature bilingue «hashtaguisable», déjà utilisée de façon organique sur les réseaux sociaux, pour mettre en valeur le style montréalais», a indiqué Mme Zakaib.

La signature #mtlstyle sera également affichée dans les vitrines des commerçants qui offrent des produits conçus ou fabriqués à Montréal. La création de ce «circuit de magasinage» devrait permettre aux consommateurs et aux touristes de privilégier l'achat de marques conçues, développées ou fabriquées dans la métropole.

D'autres initiatives sont prévues à l'automne dans le cadre de cette campagne.

Au même titre que New York et Los Angeles, Montréal est l'un des piliers en Amérique du Nord en ce qui a trait à la confection de vêtements.

À l'échelle provinciale, l'industrie de la mode génère 8 milliards $ en biens fabriqués et en ventes des grossistes-distributeurs. Plus de 1850 manufacturiers, détaillants, grossistes, distributeurs et créateurs oeuvrent dans ce secteur, qui compte approximativement 83 000 emplois.