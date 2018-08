Le prix du lait au détail augmentera le 1er septembre

Vanessa Limoges 10-08-2018 | 18h41

Les industriels laitiers ont obtenu la hausse de prix qu'ils réclamaient en raison de l'augmentation de leurs frais de transformation et du prix payé aux producteurs laitiers. Dès le 1er septembre, il en coûtera donc plus cher aux Québécois pour acheter du lait.

Le prix du lait augmente normalement au mois de février, mais les industriels laitiers ont demandé à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de procéder plus tôt.

À la suite d'audiences sur le prix du lait qui se sont tenues mardi, la Régie a accepté de hausser son coût au détail de plus de 2 % dès le 1er septembre.

À l'avantage des transformateurs et des détaillants

Même si le litre de lait est plus dispendieux, les producteurs de lait, eux, n'auront pas nécessairement plus de sous dans leurs poches puisque leurs revenus dépendent de plusieurs autres facteurs.

«Ce sont les transformateurs laitiers, les distributeurs et les détaillants qui vont bénéficier de cette hausse», a expliqué Éric Pagé, secrétaire des Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent.

Le prix moyen remis aux producteurs de lait subira toutefois sa première hausse en quatre ans, le 1er septembre. Le prix payé aux producteurs laitiers devrait augmenter en moyenne de 3,5%.

«Ça donne un coup de main, mais on aurait aimé que ce soit un peu plus généreux puisqu'au cours des dernières années, les coûts de production ont augmenté de plus de 5%», a souligné M. Pagé.

Il ajoute que le prix du lait étant le même depuis des années, cette hausse ne sera trop difficile à absorber.

«Une hausse, je pense qu'à la place du consommateur, on n'en veut jamais. Mais en comparant avec l'augmentation des autres aliments, on considère que c'est raisonnable», a conclu M. Pagé.

Voici l'impact de cette augmentation de prix pour le consommateur

Prix actuel du lait 2%

prix minimum prix maximum

1 litre 1,69$ 1,85$

2 litres 3,34$ 3,66$

4 litres 6,39$ 7,03$

Prix du lait 2% à compter du 1er septembre

prix minimum prix maximum

1 litre 1,74$ 1,90$

2 litres 3,43$ 3,75$

4 litres 6,58$ 7,22$