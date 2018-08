Le dollar canadien ébranlé par les tensions avec l'Arabie saoudite

TVA Nouvelles 08-08-2018 | 11h13

Le dollar canadien a été ébranlé en début de séance mercredi parce que les autorités saoudiennes auraient sommé leurs gestionnaires de fonds de larguer tous les investissements canadiens.

Selon des informations du Financial Times relayées par le Business Insider, les Saoudiens auraient ordonné de liquider toutes les obligations et les actions détenues au Canada, «peu importe le prix». La liquidation par la banque centrale saoudienne et le fond de retraite nationale aurait débuté mardi.

En ouverture de séance, le dollar canadien a perdu 0,2 % face au dollar américain, s'échangeant à 1,3096 $.

À l'origine de cette manoeuvre, la critique du Canada envers le royaume arabe concernant les droits de l'Homme, après l'arrestation de l'activiste Samar Badawi et d'autres militants. Le gouvernement canadien a aussi demandé leur libération immédiate, mettant le feu aux poudres dans les relations avec l'Arabie.

Rappelons que lundi, le royaume saoudien a procédé à l'expulsion de l'ambassadeur canadien et au rappel de son propre représentant à Ottawa.