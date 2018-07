Kraft Heinz (Ketchup) se met exclusivement aux emballages recyclables

AFP 31-07-2018 | 10h19

NEW YORK | Le groupe agroalimentaire américain Kraft Heinz veut que tous ses emballages soient recyclables et réutilisables d'ici 2025, dans le but de réduire son empreinte environnementale.

Le producteur du fameux Ketchup va s'associer avec des experts et des organisations spécialisés pour atteindre ces objectifs ambitieux visant à réduire la quantité et le volume de déchets d'emballages, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Il a décidé également d'augmenter la proportion des composants recyclables et de diminuer les volumes d'emballages usés.

« Notre industrie fait face à un gros défi lié au respect du recyclage des emballages, leur récupération en fin de vie et une utilisation unique des plastiques », explique Bernardo Hees, PDG de Kraft Heinz.

Les emballages des produits de consommation courante ont un impact environnemental considérable, selon les ONG. Nombre d'industriels ont entrepris récemment des efforts pour diminuer leur volume, éliminer les emballages inutiles et utiliser exclusivement des emballages recyclables ou biodégradables sous la pression des pouvoirs publics et de la population.