Costco se lance dans la vente en ligne

Agence QMI 19-07-2018 | 14h19

Les clients de Costco du sud de l'Ontario peuvent dorénavant acheter des aliments non périssables et autres produits en ligne, et se faire livrer gratuitement toutes commandes excédent 75 $.

Costco a annoncé mercredi le lancement de son nouveau service de magasinage en ligne et de livraison au Canada. Cette initiative a pour but de concurrencer Amazon.com qui s'apprête à effectuer son entrée dans le marché de l'alimentation. Depuis peu, Costco offrait ces options à ses membres aux États-Unis.

«Nos collègues américains ont obtenu beaucoup de succès avec ce service et veulent étendre l'expérience au Canada», a commenté la vice-présidente de Costco Canada Andrée Brien selon un communiqué cité par le «National Post».

Le service sera d'abord disponible dans le sud de l'Ontario. Toutes les commandes seront traitées à l'entrepôt de Toronto, où des douzaines d'emplois ont été créés. Le service devrait ensuite s'étendre ailleurs en Ontario et au Québec.

Costco possède 99 entrepôts au Canada et emploie plus de 39 000 personnes au pays. Son site internet offre plus de 19 000 produits.