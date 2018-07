Dépenses par carte : hausse des dépenses de 4,2 % au Québec au deuxième trimestre

Agence QMI 19-07-2018 | 13h55

TORONTO - Les dépenses par carte de crédit ou débit ont augmenté de 4,2 % au Québec au deuxième trimestre comparativement à la même période l'an dernier, bon pour le deuxième rang parmi les provinces canadiennes.

C'est ce que révèle le rapport trimestriel de Corporation Solutions Moneris, qui précise cependant que les dépenses «commencent à plafonner au Canada».

«Selon nos données des trois dernières années, nous avons enregistré une diminution de la croissance des dépenses, mais une croissance tout de même constante à travers le pays», a indiqué Angela Brown, présidente et chef de la direction de Moneris, par communiqué, jeudi.

Terre-Neuve est l'unique province à avoir connu une baisse de ses dépenses, de l'ordre de 2,4 %. Outre le Québec, seules la Colombie-Britannique et l'Ontario ont surpassé la moyenne canadienne, avec une augmentation respective des dépenses de 4,6 % et 3,4 %.

Selon Moneris, le mois d'avril a enregistré la plus faible augmentation du deuxième trimestre comparativement à l'an dernier, soit une augmentation de 2,9 %. Cependant, les dépenses au Canada ont repris en mai et en juin, avec des augmentations respectives de 5,9 % et de 3,1 %.

Dépenses des touristes

Par ailleurs, les dépenses par carte des touristes en visite au Canada ont augmenté de façon significative lors du deuxième trimestre de 2018, par rapport à la même période l'an dernier.

Les dépenses par carte étrangère ont augmenté de 13 % à travers le pays, malgré la plus forte valeur du dollar canadien face à la devise américaine par rapport au même trimestre l'an dernier.

Cette hausse est particulièrement marquée chez les touristes de trois pays, soit le Royaume-Uni (21,3 %), les États-Unis (15,5 %) et la Chine (7,2 %).