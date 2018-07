«Forbes»: la fortune de Jeff Bezos atteint 143,1 milliards $ US

Agence QMI 11-07-2018 | 11h58

La fortune du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est maintenant estimée à 143,1 milliards $ US, soit 50 milliards $ US de plus que, Bill Gates, qui figure au deuxième rang du prestigieux palmarès annuel du magazine américain «Forbes».

Bill Gates, longtemps la personne la plus riche de la planète à titre de fondateur de Microsoft, dispose tout de même d'une fortune de 93,2 milliards $ US, devant Warren Buffett (investissements, 81,5 G$ US), Bernard Arnault (mode, 78,7 G$ US) et Mark Zuckerberg (Facebook, 77,1 G$ US).

C'est l'an dernier que Jeff Bezos s'est hissé à la tête du palmarès de «Forbes». L'action d'Amazon, dont il détient 16 % du capital, est directement liée à sa fortune. Elle se négocie en ce moment à plus de 1700 $ US, alors qu'elle valait 1000 $ US en octobre dernier. Money ajoute que lundi dernier seulement, la valeur de Bezos a bondi de 2,24 milliards $ US après que l'action d'Amazon eut gagné 2 %.

Le premier Canadien à figurer dans le palmarès de «Forbes» est David Thomson, qui pointe au 32e rang avec une valeur de 25,8 milliards $ US, devant Joseph Tsai (#142, 10,3 G$ US), Galen Weston (#161, 9,4 G$ US) et James Irving (#177, 8,6 G$ US).

Le Québécois Lino Saputo arrive au 328e échelon avec une fortune de 5,6 milliards $ US. Alain Bouchard d'Alimentation Couche-Tard est 703e avec une valeur de 3,3 milliards $ US, suivi par Lawrence Stroll (#887, 2,7 G$ US), Charles Bronfman (#1020, 2,4 G$ US), Jean Coutu (#1020, 2,4 G$ US), Serge Godin (#1394, 1,7 G$ US) et Pierre Karl Péladeau (#1756, 1,3 G$ US).