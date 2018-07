Bombardier fera face à un concurrent de poids - Boeing s'empare des avions commerciaux d'Embraer

Boeing acquerra une participation de 80 % dans la division des avions commerciaux d'Embraer pour 3,8 G$ US, ce qui attribuera une valeur de 4,75 G$ US à la coentreprise. Embraer en conservera 20 %.

Les avions E-Jets et E2 couverts par la transaction concurrencent à la fois les avions régionaux CRJ et Q400 de Bombardier dans la catégorie des avions de 100 places et moins ainsi que la C Series d'Airbus/Bombardier dans la catégorie des appareils de 100 à 150 places.