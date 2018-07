Technologies financières: un financement de 1,75 million $ pour la jeune entreprise Flinks

Agence QMI 04-07-2018 | 10h29

MONTRÉAL - La Banque Nationale et Luge Capital ont conclu une ronde de financement de 1,75 million $ pour soutenir la croissance de Flinks, une jeune entreprise montréalaise spécialisée dans les technologies financières.

L'investissement permettra à Flinks de poursuivre sur sa lancée, elle qui fait de l'agrégation de données financières ainsi que de la vérification de comptes bancaires, a-t-on précisé mercredi, par communiqué.

Les fonds soutiendront aussi la commercialisation d'une solution d'évaluation des risques basée sur l'intelligence artificielle. Elle est fondée sur les comportements transactionnels des utilisateurs et la santé de leurs comptes financiers.

La plateforme de Flinks est utilisée par des firmes spécialisées dans les services financiers comme TransferWise, Wealthsimple et ATB Financial.

Quatre autres partenaires ont pris part à cette première ronde de financement. Il s'agit d'Innostart Capital, Panache, iNovia Capital et Conconi Growth Partners.

«Dans un contexte de transformation numérique accélérée, la Banque Nationale souhaite jouer un rôle de premier plan en offrant à ses clients des solutions innovantes axées sur la simplicité, la rapidité et l'efficacité. Il est donc très important pour nous de soutenir des environnements qui stimulent l'innovation et favorisent l'expérience client. C'est pourquoi nous sommes heureux de joindre nos forces à celles de Flinks, une fintech de Montréal», a dit David Furlong, premier vice-président, Intelligence artificielle, capital de risque et chaîne de blocs à la Banque Nationale.

«Nous avons réussi à tisser rapidement des liens étroits avec les institutions financières canadiennes, ce qui nous permet d'avoir les partenaires et le capital nécessaire pour accélérer considérablement le rythme d'innovation de Flinks. Nous sommes heureux de prendre part à cette aventure en compagnie de la Banque Nationale et de Luge Capital», a indiqué Yves-Gabriel Leboeuf, président et chef de la direction de Flinks.