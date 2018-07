Un investissement de 32 millions $ pour Savoura Bio

Agence QMI 03-07-2018 | 15h43

Savoura BIO profitera d'un investissement de 32 millions $ pour construire un complexe de serres sur son site de Saint-Janvier, à Mirabel. Les nouvelles installations seront entièrement vouées à la culture de tomates biologiques.

La production sera destinée aux marchés québécois et nord-américain, et commencera à l'automne prochain. Les serres occuperont 6,1 hectares du site de Saint-Janvier.

Il s'agit de la première phase d'un investissement de plus de 125 millions sur cinq ans dans les Basses-Laurentides pour le groupe Serres Sagami/Savoura/Savoura BIO, qui compte maintenant 32 hectares cultivables, dont plus de 11 en culture biologique.

Par voie de communiqué, le président du groupe, Stéphane Roy, «s'est dit particulièrement heureux de contribuer à faire de la culture biologique en serre au Québec, un véritable modèle mondial d'une agriculture durable et responsable».

«Depuis des années, nous avons travaillé d'arrache-pied mon équipe et moi pour en arriver à ce résultat dont nous ne sommes pas peu fiers», a indiqué M. Roy. Il a également souligné l'implication financière du gouvernement du Québec.

«La culture de fruits et légumes en serre au Québec, contribue de façon tangible à améliorer la santé des Canadiens et des Canadiennes, tout en contribuant à diminuer de manière marquante les importations. La culture de fruits et légumes en serre représente une option incontournable pour approvisionner localement les marchés d'alimentation d'ici», a ajouté Stéphane Roy.

Financement agricole Canada (FAC) est également un des partenaires financiers du projet.

Les Serres Sagami commercialisent une variété de tomates biologiques depuis le printemps 2011. Elles sont vendues sous la marque Savoura BIO depuis novembre 2016.