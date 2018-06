AFP 25-06-2018 | 15h29

NEW YORK | Le Dow Jones, l'indice vedette de Wall Street, de nouveau fragilisé par un regain des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, a brièvement perdu plus de 2 % en cours de séance lundi.

Vers 13 h 55, le Dow Jones Industrial Average a cédé jusqu'à 2,02 % ou 496,5 points à 24.084,39 points, avant de se ressaisir un peu.