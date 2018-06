Le studio Scanline VFX va créer 300 emplois à Montréal

Agence QMI 22-06-2018 | 10h27

MONTRÉAL - L'entreprise allemande Scanline VFX, spécialisée dans les effets visuels, va installer un studio à Montréal dès cet été et créer 300 emplois sur un horizon de trois ans.

Scanline VFX n'est pas un nouveau joueur dans l'industrie. Fondée en 1989 à Munich, elle exploite aujourd'hui des studios à Munich, Stuttgart, Vancouver et Los Angeles. Il s'agira donc de sa cinquième antenne et la troisième en Amérique du Nord.

C'est Geoffrey Baumann qui dirigera le studio montréalais de Scanline VFX. En tant que superviseur des effets visuels, il a bossé sur le film à succès «Panthère noire» de l'univers Marvel.

«Je suis ravi non seulement de me joindre à l'équipe de Scanline VFX pour le lancement de ce tout nouveau studio, mais aussi de voir qu'on reconnaît le talent et la créativité qui existent à Montréal», a dit M. Baumann, par communiqué.

Soulignons que Geoffrey Baumann a pu se familiariser avec Montréal au début du mois, alors qu'il était en visite pour présenter son expertise lors de la conférence Effects MTL.

«Je partage l'enthousiasme de Geoffrey au sujet de Montréal, a pour sa part indiqué le président de Scanline VFX et superviseur principal des effets visuels, Stephan Trojansky. Le talent y foisonne et la région est magnifique. Nous sommes impatients de nouer des relations durables avec la communauté locale des effets visuels.»

Scanline VFX a brillé à Hollywood ces dernières années, en étant nommé aux Oscars pour les films «Capitaine America: le soldat de l'hiver» et «Au-delà» de Clint Eastwood. Elle compte aussi dans son portfolio des projets comme la saison 4 du «Trône de fer» ainsi que les longs métrages «Iron Man 3», «Tomb Raider» et «La Ligue des justiciers».

Ses équipes ont par ailleurs bossé sur des films attendus comme «Ant-Man et la Guêpe», «Aquaman», «Captain Marvel» ainsi que la saison finale du «Trône de fer».

Elle a de plus mérité un prix d'excellence scientifique et technique pour Flowline, le logiciel de simulation de fluides qu'elle a créé.

Ils ont dit:

«Le Grand Montréal s'est positionné parmi les principaux pôles mondiaux du secteur des effets visuels et de l'animation avec une croissance estimée de 27 % au cours des 10 dernières années, a mentionné Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International. L'arrivée de Scanline VFX viendra enrichir encore davantage cet écosystème en pleine croissance, tout en renforçant notre position de métropole d'affaires créative et innovante auprès des sociétés étrangères», a-t-il poursuivi.

«Encore une fois, la créativité, l'inventivité et le savoir-faire montréalais ont su séduire une entreprise en pleine expansion. L'économie montréalaise connait une embellie remarquable que notre administration tient à maintenir en mettant en place de nombreuses mesures pour assurer un développement économique efficace, collé aux réalités du marché d'aujourd'hui», a dit la mairesse de Montréal, Valérie Plante.