L'Estrie se prépare à une éventuelle grève des employés de la SAQ

Jasmin Dumas 21-06-2018 | 16h07

SHERBROOKE | L'Estrie se prépare à une possible grève des employés de la Société des alcools du Québec (SAQ) qui pourrait être déclenchée la veille de la fête nationale. À Sherbrooke, les répercussions risquent de se faire sentir beaucoup plus que dans les localités avoisinantes.

Pour plusieurs Estriens, cet éventuel débrayage n'aura aucune conséquence sur leur approvisionnement en alcool. Les 34 agences SAQ établies dans les épiceries et les dépanneurs des plus petites communautés demeureront ouvertes.

À L'InterMarché de Saint-Denis-de-Brompton, on se prépare. «On ne sait pas si on va pouvoir s'approvisionner durant les six jours que pourrait durer la grève. De plus, sûrement que des gens de Sherbrooke vont venir acheter leur vin ici. On a donc reçu aujourd'hui une commande deux fois plus grosse qu'à l'habitude. J'ai reçu 200 caisses», a indiqué la propriétaire Mylène Roy.

Les magasins Au Vent du Nord, spécialisés dans la vente de bières de microbrasserie à Sherbrooke, se préparent aussi à recevoir un achalandage plus élevé qu'à l'habitude à cette période de l'année.

«Ce sera sûrement l'occasion pour les consommateurs de découvrir des produits locaux, comme nos vins produits au Québec», a dit le copropriétaire Émile Cardinal.

La SAQ se dit prête à faire face au déclenchement de la grève. Dans une telle éventualité, un plan qui fera appel à son personnel-cadre sera mis en place pour permettre l'ouverture de certaines succursales.

Selon le «Journal de Québec», une cinquantaine de magasins demeureront en activité.